Теннис. Россиянин Донской уступил Тиму в первом круге турнира в Дохе

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира, который стартовал в катарской Дохе, встречался с первым сеяным австрийцем Домиником Тимом. Игра осталась за фаворитом – в двух партиях представитель Австрии оказался сильнее – 7:6, 6:3.

Следующим соперником Тима в турнирной сетке станет победитель пары Малек Джазири (Тунис) и Аляж Бедене (Великобритания).

Турнир в Дохе относится к серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он продлится до шестого января. Его призовой фонд составляет порядка 1,3 миллиона доолларов.