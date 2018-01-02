Мария Шарапова: победа была моей целью, но с каждым матчем мне будет все сложнее

Российская теннисистка Мария Шарапова после одержанной победы на турнире в китайском Шэньчжэне над румынкой Михаэлой Бузэрнееску (6:3, 6:0) поделилась своими впечатлениями от первого матча в новом году. На ее взгляд, в дальнейшем ей будет сложнее от матча к матчу.

"Я была приятно удивлена, что в матче первого круга на стадионе был аншлаг, – цитирует Шарапову Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). – Я впервые играю здесь, поэтому не знала, чего ожидать. С каждым новым матчем мне будет все сложнее. Как участница соревнований и человек, старающийся быть реалистом, я думаю только о предстоящей игре".

"Приятно одержать победу в первый день года и признаюсь, что это было моей целью. Но в предстоящем поединке с Элисон Риске, которая одолела местную любимицу, мне будет нелегко. Но при этом я хочу продолжать играть лучше и лучше вне зависимости от того, кто мне будет противостоять".

Матч между Шараповой и Риске пройдет второго января. До этого матча соперницы встречались между собой дважды, и в обоих случаях победа оставалась за россиянкой.