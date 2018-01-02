Футбольный "Халл" после отставки Слуцкого стал еще ближе к вылету из Чемпионшипа

Английский футбольный клуб "Халл Сити" после объявления 3 декабря 2017 года об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого смог одержать победу лишь в одном поединке из шести сыгранных и опустился на 21-ю строчку второго по силе дивизиона Англии.

Эта единственная победа была одержана на следующий после увольнения россиянина матч чемпионата Англии, в котором "тигры" со счетом 3:2 одолели "Брентфорд". В последующих пяти играх "Халл" под руководством нового наставника команды Найджела Эдкинса трижды проиграл и еще два раза сыграл вничью.

Такие результаты команды усугубили турнирное положение "Халла" – теперь по итогам 26 игр он занимает 21-ю строчку в Чемпионшипе. Отметим, что из дивизиона вылетают три команды, занявшие места с 22-го по 24-е.

На момент увольнения Слуцкого "тигры" шли на 18 месте.