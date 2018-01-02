В Бразилии во время тюремного бунта сбежали более 200 заключенных

В результате тюремного бунта в бразильском штате Гояс 9 заключенных погибли, 14 – пострадали, 106 во время беспорядков сбежали из пенитенциарного учреждения. К настоящему моменту 29 из них были пойманы, сообщает ТАСС. Еще 127 заключенных бежали во время бунта, но добровольно вернулись.

Установлено, что беспорядки начались из-за драки двух враждующих банд. Кроме этого, в тюрьме начался пожар, который был оперативно потушен.

Пострадавшим во время беспорядков осужденным была оказана медпомощь, после чего они были вновь доставлены в тюрьму.