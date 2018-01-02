"Зимняя классика" в НХЛ завершилась победой "Рейнджерс" в овертайме

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче "Зимней классики" встречались "Баффало Сэйбрз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Основное время поединка завершилось с ничейным исходом, и лишь в овертайме победу со счетом 3:2 вырвали "рейнджеры".

Уже в первые десять минут хоккеисты из Нью-Йорка смогли дважды поразить ворота "сэбс", когда забитыми шайбами отличились Пол Кэри и Михаэль Грабнер. Но в начале каждого из последующих периодов – на 21-й и 41-й минутах – игроки "Баффало" Сэм Райнхарт и Расмус Ристолайнен забивали по шайбе и в итоге свели основное время матча к ничьей со счетом 2:2.

Но в овертайме, находясь в меньшинстве, "Рейнджерс" благодаря голу сыгравшего на добивании Джей Ти Миллера одержали победу в матче – 3:2. Отметим, что в составе победителей 11 минут 31 секунду отыграл россиянин Павел Бучневич.

Победа позволила набрать "рейнджерам" 47 очком и подняться на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Баффало" после поражения имеет на своем счету 29 баллов, замыкая таблицу Востока.

Напомним, что "Зимняя классика" в НХЛ проходит на открытом стадионе раз в году. Нынешний поединок состоялся на нью-йоркской арене "Сити Филд", который обычно принимает матчи по бейсболу. На матче присутствовал 41 821 зритель, в то время как рекордом посещаемости "Зимней классики" является матч между "Детройт Ред Уингз" и "Торонто Мэйпл Лифз" (2:3) – в 2014 году стадион в Мичигане собрал 105 491 болельщика. В том же году был установлен и погодный рекорд – игра проходила при минус 11 градусах мороза.