Жозе Моуриньо: единственное, что делает Скоулз - критикует

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо прокомментировал слова экс-футболиста "МЮ" Пола Скоулза, обрушившегося с критикой на полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба. Ныне Скоулз является футбольным комментатором и экспертом.

"Думаю, что единственное занятие, которым занимается Пол Скоулз – это критика. Он не комментирует, а именно критикует, а это все-таки разные вещи, – приводит слова Моуриньо Чемпионат.Com со ссылкой на Goal.Com. – Не каждый из нас должен быть таким феноменальным игроком, каким был он. Погба всегда старается делать все возможное: иногда он играет очень хорошо, иногда – хорошо, а иногда – не так хорошо. Это не вина Поля, что он заработал намного больше денег, чем Пол Скоулз. Просто таков футбол".

"Считаю, что Скоулз останется в истории, как феноменальный футболист, а не эксперт, поэтому я предпочитаю смотреть на него, как на игрока, который очень много дал клубу, который я с гордостью представляю. Если Пол однажды решит стать тренером, я бы хотел, чтобы он мог быть на 25 процентов таким же успешным, как я, а это порядка шести титулов. Поэтому он был бы вполне доволен этим показателем".

Напомним, что ранее "Юнайтед" в матче 22-го тура одержал выездную победу со счетом 2:0 над "Эвертоном". Поль Погба стал самым полезным игроком матча, отдав две результативные передачи на Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.