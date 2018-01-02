Израиль нанес удар по лагерю ХАМАС на юге сектора Газа. Как сообщает армия обороны еврейского государства, бомбардировка стала ответом на выпущенную накануне вечером с территории анклава ракету, передает "Россия 24".

Удары участились после решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, что противоречит договоренностям мирового сообщества. В Палестине это решение раскритиковали особенно жестко.