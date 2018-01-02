Пляжный футбол. РФС не будет бороться за проведение чемпионата мира-2019

Российский футбольный союз (РФС) решил не бороться за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу в 2019 году.

Как сообщает телеканал "Россия 24", такое решение было принято ради того, чтобы сосредоточиться на заявке чемпионата мира 2021 года, чтобы успеть к этому времени подготовить команду, которая могла бы побороться за медали мирового первенства.

Напомним, что чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. Сборная России является двукратным чемпионом мира – победы российскими футболистами были одержаны в 2011 и 2013 годах. Еще один раз – в 2015 году – россияне завоевывали бронзу турнира.

По количеству завоеванных медалей Россия уступает лишь двум командам – Бразилии (17 медалей) и Португалии (10).