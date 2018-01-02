Сергей Устюгов: провел хорошую гонку, но надеялся на лучший результат

Российский лыжник Сергей Устюгов после трех гонок многодневки "Тур де Ски" занимает второе место в общем зачете, уступая лишь швейцарцу Дарио Колоньи. Наш спортсмен прокомментировал свои результаты на соревнованиях, заявив, что продолжит сражаться за победу.

1 января в гонке преследования Устюгов пришел к финишу вторым, потеряв первое место в общем зачете турнира. "Я провел хорошую гонку, хотя надеялся на лучший результат. Старался держаться за Дарио, но затем он стал увеличивать отрыв, и я ничего не смог с этим поделать. Буду продолжать сражаться", — цитирует Сергея ТАСС.

После трех гонок общий зачет возглавляет швейцарец Дарио Колонья. На 22,6 секунды от него отстает Устюгов. Еще один российский лыжник Александр Большунов замыкает тройку призеров (+55,5). Следующая гонка "Тур де Ски" состоится 3 января в немецком Оберстдорфе. Завершатся же соревнования 7 января.