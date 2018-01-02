Тренер российской "молодежки" Браташ: по ходу турнира мы прибавляем

Тренер молодежной сборной России Олег Браташ в преддверии четвертьфинального матча нашей команды с американцами оценил игру российских хоккеистов во встрече со сверстниками из Швеции, а также сообщил об улучшении командных действий "молодежки" по ходу турнира.

В матче со шведами россиянам необходимо было побеждать с разницей в две и более шайб, чтобы занять в группе первое место. "Неплохо подготовились ребята, и самоотдача была на высоком уровне, и старались. Однако за отдельные оплошности соперник наказал нас три раза, поэтому не получилось достичь того результата, на который мы нацеливались", — приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России.

Кроме того, тренер сборной заявил, что по содержанию встреча с командой из Швеции была лучшей на турнире. "Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий", — добавил российский специалист.

Напомним, что сборная России встретится с американцами 3 января в 4 утра по московскому времени.