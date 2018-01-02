В Красноярском крае в огне погибла семья из трех человек

Предварительной причиной гибели семьи из троих человек в Красноярском крае считают отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, первого января около одиннадцати часов вечера в одной из квартир деревянного жилого дома возник пожар, он распространился на другие девять квартир. Из здания были эвакуированы около 30 человек.

При тушении пожара обнаружены тела 42-летнего мужчины и его 44-летней супруги. Их 10-летняя дочь скончалась в реанимационном автомобиле по дороге в больницу. Причина пожара устанавливается. Погорельцы размещены в пункте эвакуации на лыжной базе "Снежная". С ними работают психологи, передает телеканал "Россия 24".