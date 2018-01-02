В Красноярском крае в огне погибла семья из трех человек

В Красноярском крае в огне погибла семья из трех человекЧитайте нас в Telegram
Предварительной причиной гибели семьи из троих человек в Красноярском крае считают отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
По версии следствия, первого января около одиннадцати часов вечера в одной из квартир деревянного жилого дома возник пожар, он распространился на другие девять квартир. Из здания были эвакуированы около 30 человек.
При тушении пожара обнаружены тела 42-летнего мужчины и его 44-летней супруги. Их 10-летняя дочь скончалась в реанимационном автомобиле по дороге в больницу. Причина пожара устанавливается. Погорельцы размещены в пункте эвакуации на лыжной базе "Снежная". С ними работают психологи, передает телеканал "Россия 24".
-
Посчитали-прослезились: самый дорогой ремонт автомобилей в 2017 году
- Русская студентка шокировала лондонцев Lamborghini, покрытым стразами Swarovski
- Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года
- Российская Lada Vesta получит сразу две спортивные версии
- В Москве насчитали более полумиллиона "лишних" автомобилей
-
Выбор редакции: новости, которые удивили в уходящем году
- Главные события 2017-го по версии западных СМИ
- Слова года
- С 1 января на Земле будут жить 7,444 миллиарда человек
- Cамые популярные коубы года
- Cамые смешные фото из мира животных
-
10 самых страшных прогнозов на 2018 год
- Главные утечки 2017 года
- Кто ввел в советской России золотой червонец
- Германия: таинственное исчезновение Дизеля
- Нефть в 2017 году: от сделки ОПЕК до $67 за баррель
-
Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм
- Генсек ООН обратился к миру с предостережением
- Протесты в Иране: погибли 12 человек
- На стороне ИГИЛ: коалиция перебрасывала боевиков зерновозами
- Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве террористов
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Новогодние гуляния на Тверской
- В Москве увидели "Движение вверх"
- Первый в России магазин игрушек "МУЛЬТ"
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Как нескучно провести праздники
- Тверская улица превратилась в сказочный мир
- Центр Москвы отдадут пешеходам
- Сомнительная пиротехника: опасный товар без лицензии и накладных
- Как разнообразить новогоднее меню и сэкономить
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Бентли и здоровье: что хотели бы найти под елочкой россияне?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Есть вопрос: правда ли кофе помогает протрезветь
- Каким должно быть правильное новогоднее застолье?
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Создана первая универсальная ДНК-вакцина от всех штаммов вируса гриппа
- 15 самых ярких астрономических событий 2017 года
- Подарок на целый год: обзор лучших книг по науке и технике
-
"Движение вверх" уже в кино: отзывы критиков
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- СМИ рассказали о японской традиции лесных купаний
- ООН назвала 12 лучших стран для жизни
- Жительница Австралии поймала рыбу с ногами
- Объявлено о возобновлении попыток отыскать Ноев ковчег
-
У семьи Шаинского нет средств похоронить его на родине
- Нонна Гришаева: Я не могла отказать Джеки Чану
- Он вовсе не "бедный старик". Кое-что из прошлого Джигарханяна
- Я пережил удар судьбы: Юрий Антонов рассказал, почему ушел со сцены
-
Вин Дизель стал самым кассовым актером 2017 года
- Объявлены победители фотоконкурса "Дикая природа России"
- Фестиваль длиною в год. В Японии завершаются "Русские сезоны"
- В Ватикане обнаружены две ранее неизвестные фрески Рафаэля
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Фотолента
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
77 музеев Москвы в праздничные дни будут работать бесплатно
"Движение вверх" набирает обороты
Модная тема. Специальный репортаж Александры Суворовой
Названы самые скачиваемые сериалы 2017 года
Упрямство или холодный расчет? США бойкотируют торговые союзы
Криптовалюты. Такое разное начало года
Фабрика Деда Мороза открылась в "Сочи Парке"
Санкционная политика США: чего ждать России
КНДР жмет на ядерную кнопку и едет на Олимпиаду
Как оставаться геймером, будучи отцом пятерых детей?
Новогодние гуляния на Тверской улице. Фотолента
К чему готовиться в 2018-м году автомобилистам?
10 лучших мультфильмов про собак
10 самых дорогих подарков на Новый год
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
Только лучшие сериалы для телезрителей "России"
10 самых ярких достижений физики 2017 года
Выбор редакции: новости, которые удивили и насмешили в уходящем году
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере