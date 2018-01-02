Сеул предложил Пхеньяну организовать 9 января встречу на высоком уровне

Южная Корея предлагает КНДР провести встречу на высоком уровне 9 января. Об этом сообщил южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. Кто именно примет участие в переговорах со стороны Сеула — пока не говорится.

По мнению Юга, идеальным местом для встречи может стать пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Теперь свой ответ на предложение должен дать Пхеньян.

Ранее на заседании правительства Южной Кореи президент Мун Чжэ Ин заявил, что готов раздельно обсуждать вопросы улучшения отношений с Пхеньяном и ядерное разоружение КНДР, сообщает телеканал "Россия 24".