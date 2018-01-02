Китай стремится расширить стратегическое партнерство с Россией

Китай готов и дальше наращивать стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сообщил Сергею Лаврову в новогодней поздравительной телеграмме.

Сейчас Пекин и Москва тесно работают по наиболее важным международным вопросам. Министр напомнил, что в прошлом году новых результатов удалось достичь благодаря личной роли председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Пекин готов прилагать усилия для создания новой формы отношений, основанных на взаимоуважении и взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает телеканал "Россия 24".