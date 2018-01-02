Семьи моряков "Сан-Хуана" просят Путина продолжить поиски лодки

Отправить письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не прекращать поиски пропавшей подлодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" собираются родственники ее экипажа. Об этом пишет газета Clarin со ссылкой на мать одного из моряков Луису Родригес.

В ноябре прошлого года Путин предложил президенту Аргентины Маурисио Макри содействие в поисках пропавшей подлодки. Он сообщил, что немедленно предоставляет в распоряжение Буэнос-Айреса высокотехнологичное океанографическое судно.

Сразу после этого аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Петербурга в Аргентину. В поисковых работах участвует телеуправляемый аппарат "Пантера плюс" и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь", передает РИА Новости.

Родственники пропавших моряков, по словам Родригес, в письме хотят поблагодарить Путина за оказанную помощь и попросить не отказываться от поиска подлодки.

О пропаже подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" стало известно 15 ноября. Именно в этот день она перестала выходить на связь. Подлодка совершала переход из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Во время последнего сеанса связи с субмарины моряки сообщили об аварии. На борту субмарины находились 44 человека. Среди них — первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве на подлодке. Он может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

ВМС Аргентины через 15 дней после исчезновения субмарины сообщили о решении прекратить операцию по спасению 44 членов ее экипажа. Поиск самой субмарины будет продолжен.