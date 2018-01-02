В Москве облачно, тепло и с осадками

В Москву продолжат поступать тёплые и влажные воздушные массы, поэтому не обойдется без кратковременных осадков.

2 января в столице и Подмосковье будет облачно. Максимальная температура в регионе плюс 3 градуса. Ветер южный, до 8 метров в секунду, передает Центр погоды ФОБОС.

Атмосферное давление к вечеру немного повысится до 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.