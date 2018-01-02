Кубок мира по биатлону. Елисеев, Гараничев и Шипулин в команде России

С 4 по 7 января 2018 года в немецком Оберхове пройдет четвертый этап Кубка мира по биатлону. Турнир начнется спринтерской женской гонкой, которая стартует 4 января в 14:30 по московскому времени. Союз биатлонистов России опубликовал состав нашей команды на очередной этап Кубка мира.

За мужскую сборную России выступят следующие спортсмены: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Алексей Волков.

Женская часть команды представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Татьяной Акимовой, Ириной Старых, Викторией Сливко, Ульяной Кайшевой и Дарьей Виролайнен.