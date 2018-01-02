На территории ДНР разорвались 20 украинских мин

Командование Донецкой народной республики сообщило о трех случаях нарушения перемирия со стороны украинской армии. По сведениям представителя ДНР, минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Ясиноватая и Сосновское. На территории республики разорвались 20 мин, пишет РИА Новости.

Перемирие должно было действовать с 23 декабря на новогодние и рождественские праздники.