В России разрабатывается одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки

Государственный ракетный центр имени Макеева разрабатывает ракету многоразового использования, передает "Интерфакс".

В центре отметили, что ракета имеет наименование "Корона" и будет одноступенчатой. Ее разработка была заморожена в 2012 году, а в настоящее время возобновлена.

Как сообщил генеральный конструктор ГРЦ Владимир Дегтярь, "Корона" — полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки.

Дегтярь напомнил, что американцы отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования в составе ракеты. "Российская разработка — в отличие от американской, не имеет отделяемых ступеней и является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту", — сказал генеральный конструктор.