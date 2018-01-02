У берегов Камчатки дрейфуют два российских траулера

Два рыболовецких траулера лишились хода в Охотском море, пишет ТАСС. Суда запутались винтами в сети и швартовном тросе. Большой рыболовецкий траулер "Юго-Восток-1" и средний траулер "Виктория-1" лежат в дрейфе в 40 км друг от друга.

Спасатели вышли в море, чтобы оказать помощь 170 морякам.