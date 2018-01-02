На востоке Афганистана уничтожены 65 террористов

На востоке Афганистана в провинции Нангархар ликвидированы 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), еще 18 получили ранения, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, погиб один мирный житель, еще 13, в том числе женщины и дети, получили ранения различной степени тяжести. Известно, что удары наносились наземными и воздушными силами.