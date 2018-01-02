Назван состав хоккейной сборной США на Олимпиаду в Пхенчхане

Федерация хоккея США назвала состав сборной страны, которая примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. В него вошли 15 игроков, выступающих в Европе. Среди них пять хоккеистов, представляющих Континентальную хоккейную лигу.

Сразу три игрока финского "Йокерита", выступающего в КХЛ, вошли в состав американской сборной. Речь идет о Райане Запольски, Мэттью Гилрое и Брайане О'Нилле. В национальной команде США выступят также Джонатон Блум их ХК "Сочи" и Райан Стоау из московского "Спартака". Капитаном команды стал Брайан Джионта, а главным тренером Тони Гранато. В списке сборной США не хватает двух вратарей, чьи имена назовут позднее.

Состав американцев выглядит следующим образом. Вратарь: Райан Запольски («Йокерит», КХЛ); Защитники: Чад Биллинc («Линчепинг», SHL), Джонотон Блум (ХК «Сочи», КХЛ), Уилл Борген (Государственный университет Сент-Клауда), Мэттью Гилрой («Йокерит», КХЛ), Райан Гандерсон («Брюнэс», SHL), Бобби Сангинетти («Лугано», NLA), Ноа Велш («Векше», SHL), Джеймс Висневски («Кассель», DEL).

Нападающие: Марк Аркобелло («Берн», NLA), Крис Бурк («Херши Бирз», АХЛ), Бобби Батлер («Милуоки Адмиралз», АХЛ), Райан Донато (Гарвардский университет), Брайан Джионта (без клуба), Джордан Гринуэй (Бостонский университет), Чад Коларик («Адлер», DEL), Брок Литтл («Давос», NLA), Джон МакКарти («Сан-Хосе Барраккуда», АХЛ), Брайан О'Нилл («Йокерит», КХЛ), Гаррет Рой («Цуг», NLA), Джим Слэйтер («Геттерон», NLA), Райан Стоа («Спартак», КХЛ), Трой Терри (Денверский университет).