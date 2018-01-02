Руководитель нью-йоркского балета уволился из-за анонимки

Еще один секс-скандал стоил должности руководителю труппы нью-йоркского балета Питеру Мартинсу. Он объявил об уходе с поста в связи с обвинениями в домогательствах. Об этом сообщает газета New York Times.

Все началось с анонимного письма. Оно оказалось в распоряжении труппы в начале декабря. В нем были обвинения в неподобающем поведении. В отношении Мартинса запустили расследование. Преподавателя временно отстранили от работы, а спустя месяц он объявил о своем увольнении, сообщает телеканал "Россия 24".

Мартинс утверждает, что намерен сотрудничать со следствием. Все обвинения он отрицает и верит, что результаты расследования его оправдают.