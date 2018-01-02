2-летняя девочка, наблюдавшая в окно за фейерверком, получила ранение глаза

В Кемеровской области правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту ранения 2-летней девочки, смотревшей в новогоднюю ночь запуск фейерверков из окна квартиры, передает ТАСС.

По данным МВД, 1 января парашютная ракета бедствия разбила стекло, осколок которого ранил ребенка в глаз.

В ходе осмотра квартиры полицейскими обнаружены фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно данное пиротехническое изделие пробило стеклопакет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" УК РФ.

По данным полиции, в новогоднюю ночь жильцы квартиры на седьмом этаже одного из домов стояли у окна и смотрели запуск фейерверков. "Внезапно стекло разбилось, один из осколков ранил 2-летнюю девочку в глаз. Родители ребенка вызвали скорую помощь.

Диагностировано проникающее ранение правого глаза. Сотрудники полиции устанавливают виновных.