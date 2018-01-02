В Иране убиты шесть участников ограбления полицейского арсенала

Число жертв социальных протестов в Иране увеличилось до 20 человек. Ночью 2 января застрелены шесть человек, пытавшихся украсть оружие из полицейского участка в городе Кахдариджан.

Двое юношей лишились жизни в Хомейнишехре. Сотрудник революционной гвардии Ирана убит в Наджафабаде, пишет "Интерфакс".