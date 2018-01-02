Акунин подарил читателям главу нового романа о сыщике Фандорине

Борис Акунин преподнес своим поклонникам новогодний подарок. В своем Facebook писатель опубликовал первую главу нового романа о приключениях Эраста Фандорина. "Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", — написал автор.

Роман завершит серию из 15 книг о популярном сыщике, пишет ТАСС. Книга должна выйти 8 февраля 2018 года. Акунин создавал "мир Фандорина" на протяжении 20 лет.