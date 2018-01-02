Де Хеа не хочет в "Реал". Клуб из Мадрида начал обхаживать Куртуа

Мадридский "Реал" в нынешнее зимнее трансферное "окно" собирался подписать опытного голкипера и предлагал контракт вратарю сборной Испании Давиду Де Хеа. Однако последний вполне счастлив в "Манчестер Юнайтед" и, похоже, что "сливочным" придется искать другого кандидата на переход.

Де Хеа не первый год хотят видеть в Мадриде, однако, по информации источника из "МЮ", испанец недавно заявил руководству "Королевского клуба", что не планирует менять прописку, сообщает Soccer.Ru. Испанцу нравится, как к нему относятся в Манчестере.

Теперь "сливочным" придется искать другого кандидата на переход, у которого дела в нынешней команде идут не так хорошо, как у Де Хеа. По информации одного из инсайдеров в руководстве "Реала", мадридисты собираются сделать предложение голкиперу "Челси" Тибо Куртуа.