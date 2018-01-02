Футболист "Реала" Лука Модрич повторил рекорд Давора Шукера

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич был признан футболистом года в Хорватии. Почетную награду он завоевал в шестой раз подряд, догнав по этому показателю знаменитого соотечественника Давора Шукера, бронзового призера чемпионата мира 1998 года.

В 2017 году Модрич вместе с "Королевским клубом" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Кроме того, в его коллекции наград есть и золото клубного чемпионата мира, сообщает As.

В нынешнем сезоне Лука также претендовал на "Золотой мяч", но занял в голосовании 5-е место. Вместе со сборной Хорватии ему удалось завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года в России. Напомним, что в стыковых матчах хорваты одолели греков.