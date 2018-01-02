ЕС ожидает от властей Ирана уважения прав граждан на мирные манифестации

Европейский союз ожидает от иранских властей уважения права граждан на мирные манифестации. Об этом заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Катрин Рэй. По ее словам, в ЕС по этому поводу связывались с иранскими властями, и надеются, что права на мирную манифестацию и свободу выражения будут гарантированы. Во всяком случае, это следует из публичных заявлений президента Рухани.

По словам Рэй, ЕС наблюдал последние дни за манифестациями в Иране. "Мы продолжим следить за развитием событий", — отметила представитель Могерини, передает "Интерфакс".

В ночь на вторник, 2 января, в результате беспорядков в иранской провинции Исфахан, погибли не менее девяти человек. Шесть человек были убиты при попытке похищения оружия из полицейского участка в городе Кахдариджан. Еще двое молодых людей погибли в Хомейнишехре. Служащий революционной гвардии был убит в городе Наджафабад. За шесть дней волнений общее число жертв достигло 20 человек.