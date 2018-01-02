Под Тюменью грузчик доставил в супермаркет валявшийся на дороге хлеб

В тюменском Ялуторовске грузчик рассыпал хлеб на пороге сетевого супермаркета, однако собрал его в тележку и как ни в чем не бывало доставил в магазин. Возмущенный очевидец снял на видео столь безалаберное отношение к покупателям.

"Вот так порадовали хлебушком на Новый год жителей Ялуторовска", — отметил Дмитрий Вяжевич в своем комментарии.

По его словам, эти кадры были сняты днем 30 декабря, когда все закупались на праздничный стол, у торгового центра "Гулливер" на улице Свободы. На записи видно, как у служебного входа в магазин грузчик собирает с земли батоны и раскладывает их в тележки.

"Упал хлеб, собирают и обратно его сейчас понесут в "Монетку", — отметил Вяжевич.

Впрочем, один из сотрудников супермаркета отметил в комментариях, что в приемке этого хлеба поставщику было отказано, поскольку свидетелем инцидента стали не только покупатели, но и директор магазина, и приемщик.