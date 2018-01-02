Bitcoin впервые начал год падением стоимости

Сырьевой рынок начал год повышением котировок. Цены на нефть марки Brent прибавляют, превысив отметку в 67 долларов за баррель впервые с весны 2015-го года. Повышение трейдеры связывают с ситуацией в Иране и ЧП в Ливии. 28 декабря в этой североафриканской стране был взорван трубопровод, что спровоцировало резкий скачок цен на черное золото, сообщает телеканал "Россия 24".

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что его работа восстановлена, и поставки в основной терминал возобновлены. Это должно было сыграть против цены барреля, но — возник Иран, и рынок продолжил расти. Причина тому — опасения, что нефтедобывающая инфраструктура Исламской Республики может быть повреждена в ходе массовых протестов.

Криптовалюты стартовали в новом году по-разному. Так, вторая по популярности — Ethereum, — взлетела сразу на 11%. Тогда как Bitcoin, наоборот, за первые дни января потерял уже около 6%. Кстати, это первый раз с 2015-го, когда самая популярная в мире криптовалюта начинает год падением.