Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления в свой адрес

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, недавно победивший бразильца Эдсона Барбозу, отреагировал на критику в свой адрес Конора Макрегора. Напомним, что ирландец сравнил дагестанского спортсмена с "собачьим дерьмом", заявив, что все должны умолять его на коленях сразиться с россиянином.

Нурмагомедов разместил в своем "Твиттере" картинку, изображающую Макгрегора, убегающего с чемпионским поясом от медведя, на котором сидит Хабиб. Таким образом, российский боец намекнул ирландцу, что тот просто испугался поединка с дагестанцем.