Михаэль Шумахер: четыре года неизвестности после страшной травмы

В самом конце декабря 2014 года семикратный чемпион мира по автогонкам немец Михаэль Шумахер получил серьезные травмы головы при падении на французском горнолыжном курорте. Состояние знаменитого автогонщика на протяжении вот уже четырех лет остается крайне тяжелым, а родные не допускают к нему прессу.

На недавнем открытии Зала славы автоспорта в столице Франции, куда, естественно, в числе первых был включен и Шумахер, глава Международной федерации автоспорта Жак Тодт сказал про легендарного немца: "Он продолжает бороться". На самом деле это означает только, что Михаэль жив. Но как он себя чувствует и чем лечится, остается тайной за семью печатями.

"Как только появляется какая-либо информация о состоянии Михаэля, люди сразу начинают интерпретировать ее – и появляются слухи, – цитирует Спортс.Ru менеджера гонщика Сабину Кем. – На самом деле прогресс есть, но он медленный".

При этом близкие "Красного барона" очень агрессивно реагируют на любые непроверенные новости про состояние Шумахера. Так в начале мая прошлого года адвокаты и семья Михаэля выиграли суд против журнала Bunte, который сообщил о, якобы, вернувшейся к гонщику способности ходить. Этот процесс доказал только то, что весной прошлого года Шумахер все еще остается в инвалидной коляске.

Несколько последних месяцев чемпион мира проходит курс реабилитации в своем доме, что расположен около Женевского озера в Швейцарии. Как сообщали разные источники, за ним круглосуточно наблюдает команда из 15 медиков. Осенью также появилось непроверенное сообщение, что Шуми стало хуже.

Осенью 2017 года появились слухи о том, что семья гонщика ведет переговоры с американской клиникой в Далласе, специализирующейся на травмах головы. Однако речь о переезде Шумахера в Америку пока не идет, хотя эти разговоры дали некоторые надежды поклонникам таланта немецкого спортсмена.