МИД: Россия готова помочь в диалоге США и КНДР, но почтальоном быть не собирается

Российские власти выразили готовность содействовать началу диалога между США и КНДР, однако при этом РФ не будет посредником в классическом понимании этого термина, передает "Интерфакс". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

По его словам, Россия не стремимся стать посредниками, наша "дорожная карта" урегулирования ситуации на Корейском полуострове достаточно четкая, прозрачная и ясная.

"Мы предлагаем разумный выход, и наша цель — помочь Вашингтону и Пхеньяну это понять. В этом смысле — да, мы можем быть посредником", — отметил Бурмистров. Отвечая на вопрос о том, выступает ли российская сторона в роли канала связи между двумя сторонами, дипломат сказал, что просто "почтовым ящиком" для передачи корреспонденции Москва не является.

Дипломат отметил, что стороны должны прекратить обмен оскорблениями и угрозами и в любом удобном формате обсудить условия для возобновления диалога. "Делать это надо спокойно и профессионально. В любом режиме, который обе стороны предпочтут, сесть и поговорить о накопившихся претензиях друг к другу", — сказал Бурмистров.

Он отметил, что в Москве видят признаки готовности к началу диалога со стороны США и КНДР.