Во время новогоднего застолья в жилом доме сгорели 7 человек

По факту гибели семи человек во время пожара в жилом доме в селе Скворцовка Оренбургской области возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

По данным СКР, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.

Люди собрались за праздничным новогодним столом. В помещении находились трое мужчин, женщина и три ее дочери — девочки пяти, шести и шестнадцати лет. Хозяйка в момент происшествия отсутствовала.

Известно, что дом отапливался газом, задвижка печи дымохода при этом была открыта не полностью, из-за чего угарный газ наполнил помещение. Для установления всех обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз.