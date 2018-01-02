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2 января 201811:36

Двух девочек спасли в Иркутске из загоревшейся от случайной петарды квартиры
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Две юные жительницы Иркутска едва не стали жертвами случайно залетевшей на балкон петарды, после взрыва которой квартиру охватило пламя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Первой о пожаре сообщила проходившая мимо сотрудница полиции, она же оказала первую помощь пострадавшим девочкам двух и девяти лет от роду.

Инспектор по охране общественного порядка Мария Титова вместе с подругой и детьми вечером 1 января возвращалась с катка по улице Мухиной, когда заметила дым, валивший из окна на восьмом этаже, и услышала детский плач — в этот момент ее приятельница достала телефон и начала снимать видео. Мария первой вызвала на место сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и вызволили из квартиры сестер, чьи родители отправились в магазин.

 

"Помещение было охвачено огнем — горели мебель, бытовая техника, домашние вещи, едкий дым распространился по всей квартире. В одной из комнат за шторой мы нашли перепуганных девочек. Дети не сделали попыток спастись из квартиры, а, как это и бывает в большинстве случаев, просто спрятались. Обе были в сознании, хотя получили отравление угарным газом", — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Татарников.

Пожар удалось потушить за считанные минуты, после чего девочкам оказали первую помощь и доставили в больницу. По предварительной версии, причиной инцидента стала залетевшая на балкон петарда, неосмотрительно выпущенная кем-то из отмечавших Новый год горожан.

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