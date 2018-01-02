ЦИК не даст "рисовать подписи избирателей в подвалах"

Член Центризбиркома Евгений Шевченко рассказал прессе о ходе президентской избирательной кампании в России. По данным ЦИК, 13 партий уже определились с кандидатами на высший пост в государстве. Некоторые претенденты уже открыли избирательные счета. ЦИК России на конец декабря получил около 60 уведомлений о планирующихся избирательных мероприятиях, пишет РИА Новости.

Самовыдвиженцы обязаны сдать документы в их поддержку до полуночи 7 января. У партийных кандидатов времени больше — до 12 января. Все формальности должны быть завершены к 31 января.

Избирком пообещал тщательно следить за процессом сбора подписей избирателей. ЦИК беспокоит информация о неких фирмах, предлагающих кандидатам купить миллионы голосов.

"Зачастую предложения таких фирм базируются не на сборе подписей избирателей, а на их рисовке в подвалах с незаконно полученных баз данных", — отметил Шевченко.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.