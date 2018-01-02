Итальянцы могут сорвать трансфер Вериссимо в "Спартак"

Пока московский "Спартак" подсчитывает деньги на трансфер бразильского защитника Лукаса Вериссимо из "Сантоса", у "красно-белых" появился серьезный конкурент в борьбе за игрока обороны. Итальянский "Удинезе" готов сделать предложение бразильцу, обещая высокие перспективы в турнире Серии "А".

При этом по сообщению сайта Чемпионат.Ru, который ссылается на Tuttomercatoweb, "Спартак" предлагает бразильскому защитнику более высокий оклад и вообще – лучшие финансовые условия. Но "Удинезе", который давно следил за Вериссимо и пытается перехватить его, гарантирует футболисту долгосрочные футбольные гарантии.