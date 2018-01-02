Армеец Илья Сорокин признан лучшим вратарем декабря в КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков декабря в четырех номинациях. Среди вратарей в последнем месяце 2017 года не было равных армейцу Илье Сорокину, сыгравшему дважды на "ноль" и победившему в пяти встречах из семи. Напомним, что голкипер ЦСКА также защищает ворота сборной России.

Помимо Сорокина КХЛ отметила достижения защитника Олега Пигановича, выступающего за нижнекамский "Нефтехимик" и нападающего новосибирской "Сибири" Александра Бергстрема. Лучшим же новичком декабря был признан форвард московского "Динамо" Александр Петунин.

3 января в Континентальной хоккейной лиге после новогодней паузы стартуют игры регулярного чемпионата. В первой встрече дня, которая начнется в 10:00 по московскому времени, хабаровский "Амур" примет у себя на льду "Сибирь" из Новосибирска.