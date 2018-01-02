Зрители восхищены фильмом "Движение вверх" и ставят наивысшую оценку

Лидером новогоднего кинопроката в России стал фильм "Движение вверх". Ленту посмотрели уже около миллиона зрителей. 73 процента посетителей кинотеатров ставят ей наивысшие 10 баллов. Уникальный результат не только для отечественного, но и мирового кинематографа!

Опрос проводился в 12 крупнейших городах страны при выходе из кинозалов, сообщает телеканал "Россия".

Премьера фильм "Движение вверх" состоялась 28 декабря. "Это круче, чем "Легенда №17", — говорят сотни тысяч зрителей.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о людях, совершивших невозможное, о том, что им пришлось поставить на кон ради победы и чести своей страны. Непридуманная история триумфа духа, силы воли и, конечно, любви трогает до слез даже мужчин.

"Фильм потрясающий! Мы рождены в СССР и гордимся этим, — признаются зрители. — Именно того духа нам сейчас не хватает".