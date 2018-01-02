В Санкт-Петербурге сгорело 6 палаток на рождественской ярмарке

Во вторник сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу тушили пожар на праздничной ярмарке на Московской площади на юге города, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в 11:36 поступила информация о том, что на Московском проспекте 193, на временной рождественской ярмарке горят шесть торговых палаток на площади 30 метров квадратных. В 11:47 пожар был локализован, в 11:50 – полностью ликвидирован.

В тушении принимали участие 8 пожарных и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.