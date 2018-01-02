Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова оказалась сильнее американки Элисон Риски в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации, который в эти дни проходит в китайском Шэньчжэне. Таким образом, наша спортсменка смогла выйти в четвертьфинал, где встретится с Зариной Дияс из Казахстана.

Шарапова победила в двух из трех сетах. Матч с американкой завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Марии.

Еще одна россиянка Анна Блинкова также вышла в четвертьфинал турнира. Она выступает в парном разряде в дуэте с немкой Николой Гоейр. За выход в полуфинал немецко-российская пара сразится с американкой Николь Гиббз и канадкой Кэрол Чжао.