В Иране число погибших в ходе столкновений увеличилось до 20 человек

До 20 человек увеличилось число погибших в ходе столкновений протестующих с силами безопасности в Иране. Об этом передает АР со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Шесть человек стали жертвами во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан провинции Исфахан. Это произошло при попытке протестующих украсть оружие. В городе Хомейнишехр погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина. В городе Неджефабад — член Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Силы безопасности Ирана задержали несколько человек за подстрекательство к протестам, передает РИА Новости.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. Среди них — Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране. По его мнению, они также обусловлены подстрекательством со стороны других стран.