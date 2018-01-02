При обстрелах ДНР ранен один ополченец

Из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки один человек ранен, передает РИА Новости.

По словам заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, в результате вражеских обстрелов получил ранение один военнослужащий ВС ДНР, которому оказана медицинская помощь.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске с 23 декабря согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.