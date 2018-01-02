На Украине задымился скоростной поезд

Скоростной поезд из Запорожья в Киев окутал дым. Источником дыма стал тяговый двигатель под первым вагоном. Задымление ликвидировано силами локомотивной бригады на станции Новогупаловка в Запорожской области.

Однако продолжить движение самостоятельно до места назначения состав не смог, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки. Здесь их пересадили на подменный поезд. Задержка рейса из-за поломки поездка составит около пяти часов.