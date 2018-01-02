"Королевский клуб" готов ради Неймара избавиться от Крооса

Мадридский "Реал" не оставляет надежды заполучить ведущего форварда сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймара. Ради этого трансфера чемпионы Испании готовы расстаться с полузащитником национальной команды Германии Тони Кроосом, которого, скорее всего, продадут.

Кроос может оказаться в английском "Манчестер Юнайтед", который, по сообщениям прессы, интересовался его кандидатурой. Однако есть вариант, при котором немец перейдет в "Манчестер Сити" или в "Пари Сен-Жермен". Во втором случае его продажа может быть засчитана в сделку по Неймару, о которой грезят в Мадриде.

"Реал" рассматривает бразильца в качестве потенциальной и долгосрочной замены португальцу Криштиану Роналду, сообщает Бомбардир.Ru со ссылкой на Express.Co.Uk. Однако вокруг возможного перехода Неймара в "Королевский клуб" существует множество вопросов.

Сам бразильский форвард, кажется, не слишком доволен переездом в "ПСЖ" из "Барселоны", но при этом в Париже не собираются так просто отдавать суперзвезду, имеющую долгосрочный контракт, ради которого владельцы клуба потратили почти 300 млн евро.

Вторым ключевым моментом является то, что "Реалу" придется расставаться не только с Кроосом, но и, скорее всего, с валлийцем Гаретом Бэйлом, поскольку испанский клуб в противном случае не сможет вписаться в условия финансового Fair Play.