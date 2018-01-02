Автобус переехал стоявшую на проезжей части пенсионерку в Каменском

Пожилая женщина скончалась в больнице после наезда автобуса в Днепропетровской области Украины. Камера наблюдения зафиксировала момент смертельной аварии.

ДТП произошло около полудня в первый день наступившего года на площади перед железнодорожным вокзалом в Каменском. Водитель маршрутного автобуса, сдавая задом, не заметил остановившуюся посреди проезжей части пенсионерку и сбил ее. Женщина оказалась под тяжелой машиной, а когда попыталась выбраться, водитель тронулся вперед и переехал ее.

Пострадавшую госпитализировали, однако спасти ей жизнь врачам не удалось — вечером в тот же день она скончалась.