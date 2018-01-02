МЧС: по "Транскаму" открыт проезд

2 января открылось движение по Транскавказской магистрали в Северной Осетии. Ограничение движения на федеральной трассе А-164 "Транскам" было введено вечером в первый день 2018 года из-за снегопада и угрозы схода лавин.

Теперь движение по трассе осуществляется без ограничений, заверили "Интерфакс" в главном управлении МЧС России по республике Северная Осетия.

Соединяющая Южную Осетию и Россию Транскавказская автомагистраль была закрыта на участке населенный пункт Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок до нормализации погодных условий и соблюдать в дороге меры повышенной безопасности.