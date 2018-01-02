В Египте казнены пять террористов

В Египте повешены пять заключенных, четверых из которых приговорили к смерти по обвинению в терроризме.

Трибунал четверых приговорил к смерти за теракт на стадионе в 2015 году. Тогда жертвами стали трое кадетов.

Пятый заключенный казнен по уголовному обвинению, его детали не разглашаются, передает "Интерфакс".

Приговоры приведены в исполнение спустя несколько дней после казни 15 человек, признанных виновными в нападениях на полицейских.

По традиции, казнь в Египте осуществляется через повешение.