Формула-1. Mercedes собирается создать фарм-команду

Топ-команды чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" уже не работают в одиночку. У "конюшни" Red Bull есть фарм-команда Toro Rosso, тем же путем идет Ferrari, завязавшая серьезные отношения с Sauber. Руководство Mercedes также готовит проект, который будет помогать немецким автомобилестроителям.

Один из директоров Mercedes Тото Вольфф похвально отозвался о начале сотрудничества Ferrari и Sauber, которое Скудерия осуществляет через компанию Alfa-Romeo, а также сообщил журналистам, что немецкий концерн также имеет намерение создать дочернюю команду в "Королевских гонках".

"На мой взгляд, Серджио Маркионне и Маурицио Арривабене [руководители Ferrari, — прим. ред.] поступили очень мудро, — цитирует Вольффа Спортс.Ru со ссылкой на ESPN. – У них были хорошие отношения с Haas, что помогло как американской конюшне, так и самой Скудерии, – и теперь они выстраивают долгосрочные отношения с Sauber.

Как известно, швейцарским коллективом руководит Фред Вассер, прекрасно разбирающийся в автоспорте, и Вольфф вынужден признать, что альянс Ferrari с Sauber может стать угрозой для Mercedes. "Но мы тоже рассматриваем возможность создания фарм-команды", — сказал директор немецкой "конюшни".

При этом Вольфф признал, что "это непростой процесс": "Не хочется отвлекать своих сотрудников на деятельность в другой организации. Да, мы не единственные, кто над этим работает, но пока всего лишь обсуждаем подобную перспективу, так что еще ничего не решено".