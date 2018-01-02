Новогодний плов с нитратом натрия: 67-летний повар отравил гостей

На севере Таджикистана, в Худжанде скончались от отравления нитратом натрия четверо местных жителей. Все они ели новогодний плов, в котором и был обнаружен яд.

30 декабря на приусадебном участке за столом местные жители отмечали приближающийся Новый год. Но в плов каким-то образом попали бесцветные соленые гранулы нитрата натрия. Четверо человек скончались, еще восемь были госпитализированы, шестеро из них остаются в больнице, сообщает "Радио Свободы" в Таджикистане.

В организме погибших обнаружена смертельная доза натриевой селитры. На месте происшествия обнаружена емкость с этим веществом. Как оно попало в еду, можно лишь предполагать: 67-летний повар оказался в числе жертв. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Нитрат натрия применяется в качестве удобрения в стекольной, металлообрабатывающей и даже в некоторых случаях в пищевой промышленности.